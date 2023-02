“Desde o final de fevereiro do ano passado, na situação de sanções ocidentais que a Sérvia não apoiou, a Russian Railways conseguiu concluir o projeto em seções da ferrovia Belgrado-Novi Sad, um fornecimento estável de gás foi garantido, a Indústria Petrolífera de A Sérvia (NIS, 56,15% pertence às empresas do grupo Gazprom “- ed.) trabalha da melhor maneira e mostra os melhores resultados nos últimos anos, esperamos seu desenvolvimento contínuo como uma das maiores empresas da Sérvia e do região”, disse o embaixador russo.