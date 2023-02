Economia britânica evita recessão por pouco – dados – CMIO

PIB não apresentou crescimento no quarto trimestre, mas contraiu 0,5% em dezembro, mostram estatísticas oficiais

A economia do Reino Unido não apresentou crescimento no quarto trimestre do ano passado, evitando por pouco a recessão no final de 2022, revelou o Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS) na sexta-feira.

O PIB estável, previsto por analistas, seguiu uma contração de 0,3% no trimestre anterior. Outra contração significaria que o Reino Unido havia caído em uma recessão técnica, com dois trimestres consecutivos de queda.

No entanto, a economia britânica registrou um declínio mensal de 0,5% em dezembro, informou o ONS.

A contração, que se seguiu ao crescimento não revisado de 0,1% em novembro, deveu-se parcialmente a interrupções e greves de neve no início do inverno, incluindo uma disputa do Royal Mail.

O setor de serviços do país registrou uma produção estável no último trimestre, desencadeada por quedas nos subsetores de educação, transporte e armazenamento.













Enquanto isso, um aumento de 0,3% no setor de construção foi compensado por um declínio de 0,2% no setor de produção de outubro a dezembro.

“A economia contraiu fortemente em dezembro, o que significa que, no geral, não houve crescimento da economia nos últimos três meses de 2022”, disse o diretor de estatísticas econômicas do ONS, Darren Morgan.

“Em dezembro, os serviços públicos foram atingidos por menos operações e GP [doctor] visitas, em parte devido ao impacto das greves, bem como uma frequência escolar notavelmente menor.”

No geral, o PIB aumentou cerca de 4% ao longo de 2022, após uma expansão de 7,6% em 2021, quando a economia se recuperou da pandemia de Covid-19.

“Apesar dos recentes apertos na renda familiar, restaurantes, bares e agências de viagens tiveram um ano forte. Enquanto isso, a saúde e a educação também começaram a se recuperar dos efeitos da pandemia”, disse Morgan.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT