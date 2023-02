Em Mariupol, eles querem restaurar casas particulares

“[O vice-primeiro-ministro da Federação Russa]Marat Shakirzyanovich (Khusnullin) veio, definiu a tarefa de começar a restaurar habitações individuais o mais rápido possível, porque muitas delas foram destruídas … 32,5 mil foram danificadas em graus variados – de 10 por cento (destruição) à fundação… A partir de 1 de março , já estamos prontos para começar, para que as nossas equipas trabalhem… Temos um programa – cerca de 7.000 casas (no sector privado – ed.) para fazer este ano. Os planos foram definidos pelo vice-primeiro-ministro – fizemos os cálculos… fechamos tudo completamente em três anos. Mas vamos tentar mais rápido, porque as pessoas não podem esperar”, disse Morgun a repórteres.