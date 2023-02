Chefe do Conselho Popular do Turcomenistão discutiu parceria energética nos Emirados Árabes Unidos

O presidente do Conselho do Povo (Halk Maslakhaty) do Turcomenistão, o líder nacional do povo turcomano Gurbanguly Berdimuhamedov, durante sua visita oficial aos Emirados Árabes Unidos (EAU), discutiu questões de aprimoramento da parceria no setor de energia, informou a televisão turcomana no domingo.