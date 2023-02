Atriz pornô internada em hospital psiquiátrico após dezenas de agressões sexuais – CMIO

Ron Jeremy foi internado depois de ser declarado incapaz de ser julgado por várias acusações

O ícone do cinema adulto Ron Jeremy – nome verdadeiro Ron Hyatt – foi internado em um hospital psiquiátrico da Califórnia na terça-feira depois que um juiz o considerou incompetente para ser julgado por dezenas de acusações de agressão sexual. Ele pode ser mantido lá por até dois anos, disse um porta-voz do escritório do procurador distrital de Los Angeles à Reuters.

O juiz da Corte Superior Ronald Harris decidiu que Jeremy não era competente para ajudar em sua própria defesa no mês passado, disse o advogado da estrela pornô, Stuart Goldfarb, à Associated Press, expressando desapontamento por “devido a [his] condição mental ele [would] não ir a julgamento e ter a oportunidade de limpar seu nome”.

Jeremy está em “declínio cognitivo incurável”, o juiz concluiu após analisar as evidências dos promotores e da defesa do ator, sugerindo que é improvável que ele se recupere. No entanto, ele receberá exames periódicos para monitorar seu estado, com o primeiro marcado para maio.













O ator conhecido como ‘o ouriço’, que já apareceu em mais de 2.000 filmes, foi preso em 2020 sob a acusação de agredir sexualmente quatro mulheres. A notícia de sua prisão trouxe dezenas de outras mulheres alegando terem sido agredidas sexualmente por Jeremy quando tinham apenas 15 ou 51 anos. Os supostos incidentes ocorreram na área de Los Angeles por um período de mais de duas décadas, muitos no mesmo bar de West Hollywood onde ele supostamente encurralava suas vítimas no banheiro.

Em 2021, 30 acusações adicionais de agressão sexual de vários tipos foram adicionadas às 34 acusações semelhantes que Jeremy já enfrentava, e ele também foi processado em tribunal civil por mulheres que dizem que ele as agrediu. Ele se declarou inocente em todas as acusações.

Embora Jeremy tenha enfrentado até 250 anos de prisão pelas acusações criminais contra ele, ele não será julgado a menos que seja considerado que recuperou a capacidade mental. Embora o escritório do promotor distrital tenha mantido essa possibilidade em aberto, o promotor adjunto de Los Angeles admitiu que seu prognóstico é “não é bom.”