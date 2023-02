Vučić: Sérvia está no centro da tensão entre o Ocidente e a Rússia

“Eles (o Ocidente – ed.) sabem que, se não puderem derrotar completamente (o presidente russo Vladimir – ed.) Putin nos próximos cinco ou seis meses, as eleições serão realizadas em setembro na Polônia e nos Estados Unidos , o campanha eleitoral começa quase no final do ano, a Rússia tem uma eleição na primavera de 2024 e não quer deixar Putin vencer, e há uma eleição britânica chegando no ano que vem”, disse Vučić à TV Prva.