Por que Joe Biden é mais perigoso que Donald Trump – CMIO

O discurso do Estado da União do presidente mostra que ele é um sintoma dos problemas da América, assim como seu antecessor

Joe Biden fez seu discurso sobre o Estado da União na noite de terça-feira.

Uma característica básica da presidência de Biden é que ele afirma repetidamente que está tornando as coisas melhores para os americanos comuns. Em suas próprias palavras, ele está criando empregos, derrubando a inflação e “entregando para as famílias”. Ele se enquadra como um titã do estilo FDR que está revigorando os EUA após tempos difíceis e, em suas palavras, tornando-o “mais competitivo” do que nunca.

Na realidade, suas declarações não poderiam estar mais longe da verdade. Os Estados Unidos estão no caos e o governo Biden enfrenta índices de aprovação dolorosamente baixos, níveis de inflação incapacitantes, PIB fraco em 2022 e uma recessão iminente. Quaisquer que fossem as expectativas de Joe Biden, ele provou ser o democrata mais perigoso e agressivo à frente dos EUA desde Harry Truman. Enquanto os Estados Unidos se destroem em casa, também o fazem no exterior.

Quando Joe Biden assumiu o cargo, muitas pessoas esperavam que ele fosse diferente de Donald Trump. Após quatro anos do que a mídia descreveu como caos e turbulência interna na América, Biden foi anunciado como uma lufada de ar fresco que seria normal, são e moderado. O que esses argumentos ignoraram ativamente foi que Donald Trump não era o problema, mas sim um sintoma de um fracasso e declínio americanos mais amplos. À medida que o mundo mudou, em particular devido ao impacto prolongado do capitalismo neoliberal globalizado, digitalização e mudanças no equilíbrio geopolítico de poder, os Estados Unidos lutaram para afirmar uma identidade coerente em meio a um mundo em mudança que produziu divisões profundas e conflitos em larga escala. conflito político.













Esta é a era do “pós-verdade”, e como resultado, Joe Biden não é de fato melhor que Trump, ele é infinitamente pior. Enquanto Donald Trump era uma figura populista que protestou contra o establishment político, Joe Biden é um membro de longa data do establishment político. Como tal, ele usou seu reinado no cargo para reafirmar sua influência e dar-lhe “características trumpianas”. Isso inclui o mesmo tipo de vanglória presunçosa, populismo e disputas políticas em casa, mas com uma política externa no exterior que é perigosamente mais agressiva do que qualquer coisa que Trump já concebeu. O envolvimento cada vez mais perigoso da América no conflito da Ucrânia é um excelente exemplo.

O fator subjacente aqui é o esforço dos Estados Unidos para ressuscitar pela força sua hegemonia incondicional sobre o resto do mundo, tendo percebido que uma mudança política ocorreu. Essa mudança se reflete na raiva e ressentimento do colarinho azul, americanos brancos e um dos principais impulsionadores da eleição de Trump. O produto dos governos Trump e Biden foi projetar essas mudanças no ressentimento da China, culminando em eventos como o recente “balão espião chinês” saga que foram hiper-dramatizados. A China tornou-se o inimigo designado e parece haver um consenso político nos EUA em torno disso, independentemente das consequências.

Existem algumas diferenças críticas entre as duas administrações em como isso está sendo buscado. Enquanto Trump operava a política externa dos EUA em “quid-pro-quo” termos, enfatizando o “América em primeiro lugar” filosofia, o governo Biden vê oportunidades não por meio de guerras comerciais ou barganhas, mas por meio da escalada do conflito geopolítico. A equipe de Biden está sacrificando a estabilidade em todas as frentes em prol do poder. Como tal, a Casa Branca de Biden, apesar de bajular os empregos e a prosperidade americanos, não pensou em destruir as cadeias de suprimentos globais, aumentar os preços, acelerar o confronto geopolítico do bloco, buscar sanções em larga escala e estimular a incerteza global para ganhos hegemônicos.













Embora Trump fosse hiperdramático, ele se preocupava com mercados e crescimento e também sabia quando fazer concessões. Cercado por neoconservadores como Mike Pompeo na política para a China, ele estava mais interessado em fazer acordos com Pequim no interesse americano e poderia restringi-los se quisesse. Biden, por outro lado, não se importa com nada e não tem grades de proteção. Claro, ele pode sorrir, pode não xingar as pessoas no Twitter, mas é essa fachada que esconde a perigosa formulação de políticas na Casa Branca que na verdade deixou os americanos em pior situação do que Trump jamais conseguiu. Parece improvável, dadas as circunstâncias, que Trump tenha permitido que a guerra Rússia-Ucrânia acontecesse, e ele deixou claro várias vezes que, se fosse presidente, isso não teria acontecido.

De certa forma, a absoluta incompetência da oposição, apesar das terríveis circunstâncias, permitiu que Biden também tivesse uma sorte incrível. Para um presidente que tem baixos índices de aprovação, supervisionando uma situação econômica terrível, ele caiu de pé nas eleições intermediárias de novembro, com seu partido assumindo o controle do Senado.

O fato de ele continuar a proclamar vitórias onde não há nenhuma é apenas indicativo de como os EUA estão sofrendo de um déficit de liderança. Nesse sentido, as metodologias de Biden e Trump podem diferir, mas ambos são produto do mesmo sistema falido que recompensa a falsidade e, em última análise, se concentra na pontuação política doméstica em oposição aos resultados reais. Se as coisas mudaram na América ao longo dos dois anos do mandato de Biden, elas mudaram para pior e representam uma ameaça para o mundo como um todo. No entanto, você nunca acreditaria nisso se sentasse e assistisse ao discurso do Estado da União.