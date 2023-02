Jens Stoltenberg disse que Kiev recebeu US$ 120 bilhões do bloco militar até agora

A OTAN enviou armas e apoio a Kiev no valor de mais de US$ 100 bilhões no ano passado, disse o secretário-geral Jens Stoltenberg na quarta-feira durante uma coletiva de imprensa conjunta com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, em Washington.

Desde fevereiro passado, o bloco militar liderado pelos Estados Unidos forneceu “apoio sem precedentes à Ucrânia, cerca de 120 bilhões de dólares em assistência militar, humanitária e financeira”, Stoltenberg disse a repórteres no Departamento de Estado.

Embora os EUA tenham desempenhado um “papel indispensável”, O Canadá e os membros europeus contribuíram “mais da metade” da assistência global, “incluindo tanques, sistemas avançados de defesa aérea” e outras armas, acrescentou.

Segundo Blinken, os EUA contribuíram “quase US$ 30 bilhões” no valor de ajuda militar, enquanto outros membros da OTAN deram $ 13 bilhões, bem como “dezenas de bilhões a mais em apoio humanitário e econômico”.

Blinken também disse que “inclinando o campo de batalha a favor da Ucrânia” é a chave para uma eventual solução diplomática do conflito.

Após o evento conjunto para a imprensa, Stoltenberg e Blinken foram se encontrar com o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, e o conselheiro de segurança nacional, Jake Sullivan, com mais financiamento para a Ucrânia na agenda.













Em dezembro, o Ministério da Defesa russo estimou que o Ocidente havia fornecido à Ucrânia US$ 97 bilhões em armas, munições e suprimentos. Moscou alertou repetidamente que armar a Ucrânia apenas prolonga o conflito e arrisca um confronto direto.

A Rússia enviou tropas para a Ucrânia em fevereiro de 2022, citando o fracasso de Kiev em implementar os acordos de paz de Minsk no Donbass e insistindo que seu vizinho se comprometesse a nunca ingressar em nenhum bloco militar ocidental. Líderes ucranianos, alemães e franceses admitiram desde então que as negociações de Minsk foram uma manobra para ganhar tempo para a Ucrânia se preparar para a guerra com a Rússia.

Embora várias autoridades ocidentais tenham dito publicamente que a Ucrânia está lutando por sua “valores” e ordem mundial, e o próprio ministro da Defesa da Ucrânia disse que Kiev está realizando uma missão da OTAN, os EUA e a OTAN afirmam que não são tecnicamente participantes do conflito.