Militares dos EUA abatem novo objeto desconhecido voando no espaço aéreo perto do Alasca

A Casa Branca informou nesta sexta-feira (10) que um caça norte-americano derrubou hoje, sobre o Alasca , um objeto em grande altitude do tamanho de um carro pequeno, por ordem do presidente Joe Biden .

O porta-voz também informou que o objeto caiu no extremo nordeste do Alasca, perto da fronteira canadense, e que na avaliação do piloto dentro do caça, nenhum ser humano estava a bordo.