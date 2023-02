Nova Zelândia celebra a maior apreensão de drogas de todos os tempos – CMIO

Um navio da Marinha interceptou 3,5 toneladas de cocaína flutuando no Oceano Pacífico – o suficiente para abastecer a Austrália por um ano

Mais de 3,5 toneladas de cocaína foram encontradas flutuando no Oceano Pacífico na semana passada, confirmou a polícia da Nova Zelândia na quarta-feira. A apreensão marca a maior apreensão de drogas da história do país.

A cocaína, embalada em 81 fardos de plástico cobertos com redes equipadas com dispositivos de flutuação, foi localizada em uma operação conjunta envolvendo a Polícia da Nova Zelândia, o Serviço de Alfândega e uma força de defesa chamada Operação Hydros, lançada em dezembro para monitorar “movimentos de embarcações suspeitas”, de acordo com uma declaração da polícia. O navio da Marinha Real HMNZS Manawanui pegou o transporte e o trouxe de volta para Auckland, onde deve ser destruído.

No valor de cerca de 500 milhões de dólares neozelandeses (US$ 316 milhões) no atacado, a cocaína abasteceria o mercado australiano por um ano inteiro – e o mercado neozelandês por 30, afirmou o comissário de polícia Andrew Coster.













Embora o método de embalagem e entrega não seja incomum para a região, de acordo com Greg Williams, chefe do grupo de crime organizado da força policial, a quantidade de cocaína era cerca de quatro vezes maior do que a carga que anteriormente detinha o recorde.

Nenhuma prisão foi feita e a polícia não apontou nenhum suspeito. O local da queda é considerado pela polícia como um “ponto de trânsito” para traficantes internacionais de drogas.

As autoridades creditaram a descoberta à Operação Hydros, enfatizando a necessidade da aplicação da lei trabalhar com outros departamentos do governo. “Vemos que talvez isso seja apenas uma indicação de que os grupos transnacionais do crime organizado estão testando o mercado de maneiras diferentes, então, como agências, precisamos colaborar”, disse. disse o controlador interino do Serviço de Alfândega, Bill Perry.