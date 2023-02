EUA anunciam exclusão das sanções da ajuda ligada aos terremotos na Síria

O Tesouro dos EUA publicou na quinta-feira (9) uma decisão que permite a retoma das transações financeiras relacionadas com o alívio do terremoto à Síria por 180 dias.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês) do Departamento do Tesouro anunciou ter emitido a Licença Geral Nº 23 para a Síria, que permite, por um período de 180 dias, todas as transações relacionadas com operações de alívio contra os terremotos que teriam sido proibidas pelos regulamentos de sanções sírias (SYSR, na sigla em inglês).