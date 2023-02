Trump fica atrás de governador popular na corrida republicana de 2024 – CMIO

Ron DeSantis, da Flórida, lidera a batalha individual, mas uma oposição dividida pode ajudar o ex-presidente dos EUA a vencer, mostra uma pesquisa

Donald Trump teria dificuldade em derrotar o governador da Flórida, Ron DeSantis, na corrida presidencial de 2024 do Partido Republicano, mas outros candidatos podem obter votos suficientes para que o ex-presidente dos EUA ganhe uma pluralidade de delegados em um campo lotado, de acordo com um novo relatório do Yahoo. /YouGov pesquisa publicada na quarta-feira.

A pesquisa constatou que, em uma disputa frente a frente, DeSantis lidera Trump por uma margem de 45% a 41%, semelhante à vantagem de 45 a 42 que ele mantinha no mês passado. No entanto, quando a ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley é oferecida como opção, ela é a preferida por 11% dos eleitores, basicamente dividindo o voto anti-Trump e permitindo que o ex-presidente assuma uma vantagem de 38 a 35 sobre DeSantis. Em um campo expandido para incluir nove candidatos prováveis, Trump lidera o governador da Flórida por 37-36.

Várias pesquisas mostraram que Trump perdeu muito de seu apoio entre os eleitores republicanos desde as eleições parlamentares de novembro, nas quais os candidatos que ele endossou se saíram pior do que o esperado. Em contraste, DeSantis foi reeleito como governador pela maior margem do estado em 40 anos e liderou uma chapa republicana na qual os candidatos da Flórida ajudaram o Partido Republicano a reconquistar o controle da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Uma pesquisa de dezembro do USA Today mostrou que, por uma margem de quase dois para um, os eleitores republicanos querem que alguém que não seja Trump ganhe a indicação presidencial de 2024 do partido.













No entanto, mesmo que Trump mantenha o apoio inabalável de pelo menos três em cada dez eleitores republicanos, ele pode obter uma pluralidade de votos, já que seus rivais competem entre si pelos 70% restantes. Tal resultado poderia condenar os republicanos à derrota nas eleições. Outras pesquisas do Yahoo/YouGov mostram que o presidente Joe Biden tem uma vantagem de 46 a 40 sobre Trump em uma revanche frente a frente nas eleições de 2020. A vantagem do titular sobre DeSantis é de 44-42.

DeSantis tem a maior favorabilidade líquida entre os atuais principais candidatos de ambas as partes, com mais de 11 pontos, com base em 49% dos entrevistados que o consideram favorável e 38% com uma visão desfavorável. Trump, em comparação, está em menos 5, enquanto Biden está em menos 8 e a vice-presidente Kamala Harris está em menos 16.

Trump já começou a atirar em DeSantis, apelidando-o “Ron Desantimonioso.” O último insulto veio na terça-feira, quando Trump ampliou uma postagem Truth Social acusando o governador de “aparar meninas do ensino médio” quando era professor. DeSantis respondeu dizendo: “Não perco meu tempo tentando difamar outros republicanos.”