Washington praticamente ignorou os apelos de grupos humanitários para suspender as penalidades econômicas

As sanções americanas contra a Síria interromperam os esforços de socorro após terremotos catastróficos que mataram mais de 15.000 pessoas na região no início desta semana, disse o Ministério das Relações Exteriores da China. Pequim instou os EUA a suspender as penalidades contra a Síria e “abrir as portas para a ajuda humanitária.”

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning, foi convidada a comentar as sanções durante sua coletiva de imprensa diária na quarta-feira, observando a história de intervenção de Washington na Síria e as graves consequências para os cidadãos comuns.

“Os terremotos devastadores – somados a anos de guerra e turbulência – deixaram a Síria em uma terrível crise humanitária”, disse. ela disse, acrescentando que “freqüente [US] ataques militares e duras sanções econômicas causaram enormes baixas civis e tiraram os meios de subsistência dos sírios”.

Após a catástrofe, os EUA devem deixar de lado as obsessões geopolíticas e suspender imediatamente as sanções unilaterais à Síria, para abrir as portas para a ajuda humanitária à Síria.

Grupos humanitários, como o Crescente Vermelho Árabe Sírio (SARC) e o Comitê Anti-Discriminação Árabe Americano, imploraram às autoridades americanas que abandonassem as sanções após os terremotos de segunda-feira, que abalaram a Síria e Türkiye e mataram milhares em ambos os países. Mais de 8.500 perderam a vida em Türkiye, com cerca de 50.000 feridos, enquanto pelo menos 1.260 morreram na Síria, além de 2.300 feridos.

Muitos residentes estão agora presos sob edifícios desmoronados, criando uma necessidade urgente de socorro imediato, embora organizações humanitárias digam que as sanções dos EUA só tornaram o trabalho mais difícil.

“O processo de evacuação e as operações de resgate estão restritos devido aos obstáculos resultantes das severas sanções. Temos escassez de máquinas pesadas e equipamentos são necessários para levantar os escombros”, disse. disse o presidente do SARC, Khaled Hboubati, acrescentando que as sanções dos EUA estão criando os maiores obstáculos para os esforços de socorro.













Washington se recusou terminantemente a considerar a suspensão das penalidades econômicas, com o Departamento de Estado insistindo que tal medida seria “contraproducente” enquanto afirma que o governo sírio “brutalizado” seus próprios cidadãos durante sua luta de uma década contra grupos jihadistas armados que buscam derrubar o presidente sírio, Bashar al-Assad.

Mao condenou as operações militares dos EUA em andamento na Síria, afirmando que as forças americanas estão roubando os recursos energéticos do país em um ritmo impressionante.

“Enquanto falamos, as tropas dos EUA continuam a ocupar as principais regiões produtoras de petróleo da Síria. Eles saquearam mais de 80% da produção de petróleo da Síria e contrabandearam e queimaram o estoque de grãos da Síria. Tudo isso piorou ainda mais a crise humanitária da Síria”, ela continuou.

Embora Damasco tenha repetidamente denunciado a presença militar dos EUA e exigido o fim do que considera uma ocupação ilegal de seu território soberano, Washington se recusou a ceder. Pouco menos de 1.000 soldados americanos continuam a operar em áreas controladas pelos curdos no nordeste da Síria, rico em petróleo, bem como em sua área de fronteira ao sul, onde estão integrados a facções rebeldes árabes.