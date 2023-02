Mídia: novos documentos secretos encontrados na residência de Trump

Mar-a-Lago foi revistado no ano passado por agentes do FBI que encontraram milhares de documentos da Casa Branca, incluindo vários níveis de sigilo, até o mais alto.

“Os advogados de Trump encontraram documentos confidenciais em dezembro , quando verificaram as caixas na residência do ex-presidente. Os advogados entregaram os documentos ao Departamento de Justiça”, disse o relatório. Um laptop pertencente a um assessor de Trump também foi encontrado lá.

Os Arquivos-X foram encontrados na casa do ex-vice-presidente Mike Pence, que trabalhou com Trump, e em duas casas e um escritório particular do atual líder americano Joe Biden.