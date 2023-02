Número de mortos em terremotos turco-sírios supera a marca sombria – CMIO

O número de mortos continua a aumentar após os fortes terremotos que abalaram Türkiye e a Síria na segunda-feira. A AFAD, agência de gerenciamento de desastres de Türkiye, estimou o número de mortes no condado em 12.391 em uma atualização na quinta-feira.

O Ministério da Saúde da Síria registrou 1.262 mortes até quarta-feira. Os Capacetes Brancos, um grupo financiado pelo Ocidente que opera em partes da Síria que não são controladas por Damasco, estima o número em mais de 1.900. Combinado com a contagem turca, o número de mortos ultrapassou 15.500.

A série de fortes tremores no sul de Türkiye e no norte da Síria destruiu milhares de edifícios e causou graves danos à infraestrutura. Equipes de resgate em ambas as nações, incluindo aquelas enviadas por nações estrangeiras para ajudar na resposta, estão em uma corrida contra o tempo para limpar os escombros, em busca de sobreviventes. O clima frio aumenta a urgência de seu trabalho, tornando a necessidade de fornecer abrigo aos sobreviventes uma questão de vida ou morte.

A Organização Mundial da Saúde estimou que, a longo prazo, o desastre pode afetar até 23 milhões de pessoas, cinco milhões das quais já estão em estado vulnerável. A Síria já está sofrendo com um conflito armado de uma década, que degradou seu sistema de saúde e colocou algumas partes do país sob autogoverno.

El-Mostafa Benlamlih, coordenador humanitário da ONU para a Síria, chamou a situação de “crise em cima de crise” durante coletiva de imprensa na quarta-feira. Os estoques de alimentos e remédios que os grupos de ajuda haviam pré-posicionado na Síria estão se esgotando rapidamente, alertou.

“O que quer que possamos fazer, temos que fazer juntos, movidos por necessidades humanitárias. Só esperamos que as considerações políticas saiam do caminho e nos deixem fazer o nosso trabalho”, afirmou. ele disse.

China exige fim das sanções dos EUA à Síria após terremotos mortais

Governos e organizações de ajuda internacional renovaram a pressão sobre os EUA para suspender as sanções contra a Síria, para facilitar os esforços de socorro no país. Além das restrições econômicas, Washington há anos apoia vários grupos militantes que buscam derrubar o governo sírio.

Embora os EUA permitam exceções para assistência humanitária, grupos de ajuda dizem que, na prática, eles enfrentam longos atrasos antes que as remessas sejam aprovadas pelas autoridades americanas que aplicam o regime de sanções.