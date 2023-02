Coreia do Norte revela número recorde de mísseis – CMIO

Novos ICBMs foram exibidos durante um desfile militar em Pyongyang marcando 75 anos desde a fundação do exército da RPDC

A Coreia do Norte voltou a mostrar seus músculos, com uma exibição em sua capital, Pyongyang, na quarta-feira, do que especialistas logo observaram ser o maior número de mísseis balísticos intercontinentais que já exibiu. A demonstração de força militar contou com onze de seus mais novos foguetes Hwasong-17.

A Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA) informou na quinta-feira que o “grande” foi realizado para comemorar o 75º aniversário das forças armadas da RPDC.

O líder supremo do país, Kim Jong-un, assistiu aos procedimentos junto com sua esposa Ri Sol-ju e sua filha Kim Ju-ae.

Entre o “equipamento militar ultramoderno” apresentados no desfile foram o que a KCNA descreveu como “unidades de operação de armas nucleares táticas.”













Estes foram seguidos pelos mísseis balísticos intercontinentais Hwasong-17 (ICBM), que, de acordo com a mídia estatal, representam o “tremenda capacidade de ataque nuclear da RPDC.”

A mensagem para qualquer inimigo em potencial era um “nuclear para [a] nuclear e um confronto total para um confronto total,” o relatório explicou.

Pyongyang realizou o primeiro teste conhecido do Hwasong-17 em 2022.

Levando ao Twitter na quinta-feira, Ankit Panda, do Carnegie Endowment for International Peace, com sede nos EUA, argumentou que “isso é cumulativamente mais lançadores de ICBM do que já vimos antes em um desfile norte-coreano.”

Preciso ver o vídeo, mas parece que 10-12 Hwasong-17 ICBMs apareceram. Isso é cumulativamente mais lançadores de ICBM do que já vimos antes em um desfile norte-coreano. pic.twitter.com/B9IQwK0HG6 — Ankit Panda (@nktpnd) 9 de fevereiro de 2023

Avaliando as fotos divulgadas pela KCNA, a mídia Politico alertou que a Coreia do Norte parece possuir mísseis suficientes para “concebivelmente sobrepujar a defesa dos Estados Unidos contra eles.”

De acordo com as estimativas do Politico, os EUA têm um total de 44 interceptadores terrestres para destruir um possível ICBM norte-coreano. No entanto, se os mísseis da RPDC puderem carregar quatro ogivas, seu número excederia o número de defesas americanas, apontou o relatório.

O artigo passou a descrever o desfile desta semana como um “exibição desafiadora” que destaca Pyongyang de “impressionante avanço militar e fracassos ocidentais em fazer com que a família governante Kim se desfaça de suas armas.”

Alguns especialistas ocidentais também prestaram atenção especial ao que acreditam ser um protótipo ou maquete de um novo ICBM de combustível sólido.

Embora até agora a RPDC tenha contado com mísseis que precisam ser abastecidos com combustível líquido em um local de lançamento, o país há algum tempo busca desenvolver uma alternativa de combustível sólido.

Se a Coreia do Norte for bem-sucedida, seus militares terão foguetes que não exigirão um demorado processo de abastecimento antes do lançamento – o que os tornaria mais difíceis de detectar por um inimigo durante um conflito.