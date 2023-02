Mídia: na Turquia, o arquiteto do complexo residencial desabou durante o terremoto foi detido

O arquiteto-chefe do complexo residencial Rönesans Rezidans, que foi completamente destruído após terremotos na província turca de Hatay, foi detido no aeroporto de Istambul enquanto tentava voar para fora do país, informou o jornal Sabah.

O ministro da Justiça da Turquia, Bekir Bozdag, disse anteriormente que ninguém escapará da punição pela negligência que levou ao colapso de edifícios durante o devastador terremoto de segunda-feira no sudeste do país. Após os tremores secundários catastróficos de 1999, que mataram mais de 18 mil pessoas, a Turquia revisou as regras que regem a construção de edifícios residenciais. Em particular, em 2007, foi adotado um código para a construção de casas, levando em consideração os requisitos necessários para proteção contra terremotos.

Os apartamentos do complexo residencial, concluído em 2012, foram vendidos a preços que variaram de 1,5 milhão a 3 milhões de liras (US$ 800 mil a US$ 1,6 milhão no câmbio de 2012). No entanto, a casa, anunciada como um “paraíso”, não resistiu ao golpe dos elementos – todos os 12 andares desabaram em um instante, escreve o jornal. O paradeiro do irmão de Choskun, coproprietário de uma construtora e engenheiro, ainda não foi apurado, sendo que em 2017 os irmãos mudaram o escritório para Montenegro.