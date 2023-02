EUA acusados ​​de travar ‘guerra de informação’ – CMIO

Pequim criticou Washington por sua resposta “irresponsável” ao incidente do “balão espião”

As alegações de Washington de que a China tinha como alvo os EUA com um sistema de vigilância de dirigíveis nada mais são do que “guerra de informação” A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, disse na quinta-feira. O voo do balão não tripulado sobre os Estados Unidos e sua subsequente queda na semana passada intensificaram as tensões entre os dois países.

Mao afirmou que acusar Pequim de operar uma rede de aeronaves espiãs sobre os EUA é “irresponsável” e parte de “guerra de informação contra a China”. O diplomata acrescentou que todos sabem qual é o país que possui os maiores sistemas de espionagem e monitoramento.

A declaração veio depois que o Pentágono afirmou que o dirigível abatido foi “parte de um programa de balão de vigilância chinês maior”. Esta rede estava acontecendo por “muitos anos,” disse o brigadeiro-general Pat Ryder durante um briefing na quarta-feira. A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse no mesmo dia que a China tinha um “frota de balões desenvolvida para realizar operações de vigilância… que também violaram a soberania de outros países.”

Mao insistiu que o balão era um dirigível civil de pesquisa meteorológica que se desviou do curso e que Pequim comunicou sua natureza pacífica a Washington. O diplomata já havia afirmado anteriormente que os EUA estavam “deliberadamente exaltando o assunto.”

Um dirigível não tripulado chinês foi visto voando pelos Estados Unidos continental na semana passada. O Pentágono disse imediatamente que a China estava “Certamente” usando-o para coletar informações.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

‘Balão espião’ chinês potencialmente preparado para explodir – Pentágono

O “balão espião” O escândalo fez com que o secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, cancelasse uma visita planejada à China. No fim de semana passado, os EUA enviaram um caça F-22 para destruir o balão com um ataque de míssil depois que ele se afastou da costa da Carolina do Sul. Pequim chamou a decisão dos EUA de derrubar o dirigível “inaceitável e irresponsável” reação.