Sismólogo alerta para o próximo grande terremoto – CMIO

O especialista turco afirma que um evento de grande escala pode ocorrer em breve perto do porto de Canakkale

Outro terremoto de magnitude 7 pode ocorrer em breve no oeste de Türkiye, alerta o sismólogo Dogan Perincek, observando que isso pode acontecer a qualquer momento, de acordo com suas observações no Mar de Mármara.

Falando à RIA News, o especialista afirmou que terremotos maciços acontecem na região ao redor da cidade portuária de Canakkale a cada 250 anos. A última, segundo Perincek, foi há 287 anos, o que significa que “A hora chegou.”

“Nos últimos dez dias, tenho registrado o aumento da atividade sísmica em Canakkale na direção do Mar de Mármara. Dedico-me ao monitoramento e análise diária da atividade sísmica no país usando mapas especiais há mais de dez anos. Há três anos, prevejo um terremoto em Canakkale”, disse o cientista.

Seu alerta vem depois de uma série de terremotos devastadores que atingiram o sudeste de Türkiye e o norte da Síria na segunda-feira. Um sismo de magnitude 7,8 e depois de 7,6, acompanhados respetivamente por várias dezenas de tremores secundários, acabou por derrubar milhares de edifícios na região, deixando milhares de mortos e muitos mais feridos.

De acordo com autoridades turcas, o número de mortos no país atualmente é de mais de 14.000 pessoas e até 64.000 ficaram feridas. Muitos mais ainda estão desaparecidos. Enquanto isso, o Ministério da Saúde da Síria registrou 1.262 mortes até quarta-feira.













A Organização Mundial da Saúde também estimou que o desastre pode afetar a vida de até 23 milhões de pessoas na região, principalmente na Síria, que já sofre com um conflito armado de uma década e um sistema de saúde que está desmoronando. sob a luta, bem como de extensas sanções dos EUA.

As equipes de resgate, enquanto isso, continuam limpando os escombros e procurando por sobreviventes. Equipes de dezenas de países estão ajudando os locais em ambos os estados. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declarou oficialmente um período de sete dias de luto pelas vítimas do desastre, que ele descreveu como o pior desde 1939.