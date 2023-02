Reino Unido fornece atualização sobre caças para a Ucrânia – CMIO

Londres não tem planos imediatos de transferir aeronaves militares para Kiev, diz secretário de defesa britânico

O Reino Unido está atualmente focado em ajudar a Ucrânia a garantir cobertura aérea, fornecendo mísseis de longo alcance e drones, em vez do menos “realista” opção de enviar caças, disse o secretário de Defesa britânico, Ben Wallace, na quinta-feira.

Falando à BBC, Wallace alertou que o envio de aeronaves para Kiev poderia levar meses e descartou qualquer transferência imediata, embora dizendo que seria “mais realista e mais produtivo” fornecer aeronaves à Ucrânia após o término do conflito com a Rússia, para fins de segurança de longo prazo.

“Não é um simples caso de rebocar uma aeronave até a fronteira”, disse. Wallace disse à emissora, acrescentando que a Grã-Bretanha “sabe o que a Ucrânia precisa e está muito feliz em ajudar de várias maneiras” o que não levaria tanto tempo quanto as entregas de caças.

Wallace rejeitou sugestões feitas pelo ex-primeiro-ministro Boris Johnson de que Londres poderia fornecer a Kiev 100 aviões de guerra Typhoon. O secretário de defesa insistiu que tem o dever de garantir que o Reino Unido e a OTAN mantenham um número suficiente de aviões de combate para garantir sua própria defesa.













No início desta semana, o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, fez sua primeira viagem ao Reino Unido desde o início do conflito entre Kiev e Moscou. Antes da visita, o gabinete do primeiro-ministro do Reino Unido anunciou que a Grã-Bretanha forneceria treinamento para pilotos ucranianos sobre como operar aeronaves padrão da OTAN.

O primeiro-ministro Rishi Sunak também se comprometeu a expandir o programa de treinamento de recrutas do Reino Unido, que já viu 10.000 soldados ucranianos serem colocados em prontidão para a batalha nos últimos seis meses. O Reino Unido agora espera treinar mais 20.000 soldados este ano.