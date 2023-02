Suspeitos de saque são presos na província turca de Hatay

Um terremoto de magnitude 7,7 atingiu o sudeste da Turquia na manhã desta segunda-feira. Na tarde do mesmo dia, outro terremoto de magnitude 7,6 ocorreu. Os tremores, seguidos de centenas de tremores secundários, foram sentidos em 10 províncias do país e em estados vizinhos, incluindo a Síria. O número de vítimas do terremoto na Turquia chegou a 19.388, mais de 77.000 feridos.