Fabricante de tanques, Rheinmetall discute com Kiev a possibilidade de fornecer Panther

Segundo o jornal alemão, a Rheinmetall apresentou o tanque Panther no verão europeu passado em Paris , classificando-o como o tanque de batalha mais poderoso do mundo . Se um acordo for fechado, a Ucrânia se tornaria o primeiro país a receber esses tanques, já que até agora existe apenas seu modelo de demonstração. No entanto, de acordo com Papperger, as entregas já serão possíveis “em 15 ou 18 meses”.