China pronta para lançar rival do ChatGPT — CMIO

O ERNIE Bot, programado pela gigante de tecnologia Baidu, deve ser lançado no próximo mês, de acordo com a mídia chinesa

O gigante chinês da tecnologia Baidu está se preparando para lançar seu próprio concorrente para o ultrapopular chatbot ChatGPT da OpenAI. O ERNIE Bot – derivado de “Representação aprimorada por meio da integração do conhecimento” – é “fazendo o sprint antes de finalmente ficar online”, disse Baidu à mídia estatal chinesa Global Times na terça-feira.

Em desenvolvimento desde setembro, de acordo com informações privilegiadas, o modelo de linguagem baseado em IA do Baidu deve entrar em operação no próximo mês, embora a empresa tenha dito que pode começar “teste beta mais cedo para acompanhar o ritmo do Google e da Microsoft.” A Baidu disse ao Times que tinha acesso a toda a tecnologia usada para programar o ChatGPT na criação do ERNIE.

Baidu teria elogiado a criação da OpenAI como um “marco e divisor de águas no desenvolvimento de IA.” No entanto, a gigante tecnológica chinesa pode estar melhor posicionada do que sua principal rival para se envolver em “processamento de linguagem natural”, sugeriu o Times. O relatório citou o “pares maciços de algoritmos”, grande volume de dados e familiaridade com a forma como os humanos usam a linguagem que a empresa acumulou em mais de duas décadas de operação do mecanismo de busca mais popular da China.













Com a clara vantagem do Baidu no mercado doméstico, os criadores de ERNIE “focará principalmente no idioma, ambiente e mercado chinês, em vez de global”, disse o analista da indústria Liu Dingding ao Times. Atualmente, o ChatGPT não está disponível na China, mas várias outras empresas chinesas estão trabalhando em suas próprias versões do chatbot AI.

O ERNIE é programado com técnicas desenvolvidas especificamente para a língua chinesa, nas quais palavras individuais retiradas de seu contexto perdem muito de seu significado. É, portanto, o primeiro modelo de linguagem de IA a interpretar o significado de uma palavra com base não apenas nas palavras que se seguem, mas também nas palavras que a precedem.

Isso foi considerado um desenvolvimento revolucionário quando uma versão anterior do ERNIE foi lançada em 2019, com o modelo de linguagem ocupando brevemente o primeiro lugar em uma competição de IA em andamento conhecida como General Language Understanding Evaluation (GLUE). Desde então, ERNIE caiu para o quinto lugar.

A competência avançada do ChatGPT com linguagem em comparação com os chatbots anteriores rendeu mais de 100 milhões de usuários nos primeiros dois meses desde seu lançamento. No início deste mês, uma universidade russa pediu acesso restrito ao ChatGPT depois que um aluno produziu uma tese escrita pelo bot. O Google deve lançar seu rival para o ChatGPT, conhecido como Bard, nas próximas semanas, enquanto o gigante chinês de comércio eletrônico Alibaba também disse que lançará um bot no estilo ChatGPT.