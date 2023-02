A mídia relatou buscas na casa do ex-vice-presidente dos EUA Pence

Oficiais do FBI chegaram à casa do ex-vice-presidente dos Estados Unidos , Mike Pence, para realizar buscas “por materiais classificados”, escreve o jornal Politico.

Agentes do FBI invadiram anteriormente o escritório particular e duas casas do presidente Joe Biden, bem como a propriedade do ex-presidente Donald Trump, com quem Pence trabalhou, com o mesmo propósito. Todos eles foram encontrados materiais secretos que foram armazenados em condições inadequadas.