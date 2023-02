Tanques muito badalados para a Ucrânia em falta – WSJ – CMIO

Membros europeus da OTAN estão “atrasando” o envio de Leopards para Kiev, diz a agência

Os membros da OTAN desenvolveram “dúvidas repentinas” sobre o envio de tanques para a Ucrânia porque eles não parecem ter nenhum de sobra, informou o Wall Street Journal na quinta-feira. A Finlândia, que pressionou a Alemanha a aprovar as exportações de tanques Leopard 2, pode enviar apenas “um pouco” por conta própria – e provavelmente não até que se junte formalmente ao bloco militar liderado pelos EUA.

Isso deixou Berlim como o único grande fornecedor de tanques para Kiev, algo que o chanceler Olaf Scholz fez questão de evitar, observou o Journal.

Existem mais de 2.000 tanques Leopard 2 nos estoques de vários exércitos europeus da OTAN, mas apenas Berlim e Varsóvia se comprometeram a enviar algum. Alemanha e Polônia prometeram cerca de 14 cada. Varsóvia também lançará 60 de seus T-72s modificados, enquanto Berlim está comprando quase 190 Leopard 1s desativados para reforma, alguns dos quais podem precisar ser canibalizados para peças.

Em uma entrevista em dezembro, o principal general da Ucrânia pediu 300 tanques imediatamente. O Canadá prometeu quatro tanques, enquanto Portugal quer enviar três.

“O fato de haver tão poucos tanques de batalha operacionais e serem tão incompatíveis entre si deve ser considerado um sinal de alarme na Europa”, disse. Nico Lange, um ex-oficial de defesa alemão que agora é membro sênior da Conferência de Segurança de Munique, disse ao Journal.













A Holanda e a Dinamarca não enviarão nenhum de seus tanques, mas concordaram em ajudar a Alemanha a financiar a compra e reforma de cerca de 100 modelos mais antigos do Leopard 1, que foram aposentados há 20 anos e estão atualmente em vários estados de abandono.

A Dinamarca tem apenas 44 Leopards e os holandeses operam 18 alugados da Alemanha, observou Minna Alander, do Instituto Finlandês de Assuntos Internacionais. A Finlândia enfrenta uma situação diferente “limitação” devido à sua própria necessidade de proteger a longa fronteira do país com a Rússia, acrescentou.

Finlândia será “parte da cooperação do Leopard 2 de alguma forma,” um alto funcionário anônimo disse ao Journal, mas se recusou a dar detalhes. Helsinque tem “sinalizado” seria “provavelmente” evitar entregas de tanques até que se junte oficialmente à OTAN, de acordo com um alto funcionário do bloco, também não identificado. Mesmo assim, talvez consiga poupar apenas alguns de seus 240 tanques operacionais.

O Reino Unido prometeu 14 de seus tanques Challenger 2, dizendo que eles deveriam ser entregues até o final de março. Os EUA também prometeram 31 tanques Abrams, mas levá-los à Ucrânia pode levar até dois anos. O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, já seguiu em frente, exigindo caças em sua viagem a Londres, Paris e Bruxelas.

Os EUA e seus aliados gastaram mais de US$ 120 bilhões para sustentar o governo de Kiev no ano passado, embora insistam que não fazem parte do conflito. Moscou os alertou de que fornecer armas à Ucrânia apenas prolonga a luta e arrisca um confronto direto.