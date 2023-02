Surgem detalhes do ‘balão espião’ chinês – WSJ — CMIO

A nave abatida teria sido equipada com antenas que poderiam coletar comunicações, informa o veículo.

Os supostos chineses “balão espião”, abatido pelos EUA na costa da Carolina do Sul no fim de semana passado, estava equipado com equipamento de vigilância avançado capaz de captar comunicações sensíveis, disse um alto funcionário não identificado do Departamento de Estado ao Wall Street Journal na quinta-feira. O governo Biden está planejando uma retaliação.

Embora a China tenha afirmado que o balão era um dirigível civil que se desviou do curso durante a coleta de dados meteorológicos, a fonte afirmou que seu fabricante tinha um “relacionamento direto” com os militares chineses. Foi equipado com “grande” painéis solares para alimentar a extensa instrumentação a bordo, que supostamente incluía antenas, sensores e outros equipamentos capazes de interceptar comunicações e coletar outras informações.

O oficial não identificado disse que os militares dos EUA passaram os oito dias em que a suposta nave espiã estava atravessando o continente americano coletando informações sobre o dispositivo, usando aviões espiões U2 de alta altitude. As autoridades também estão examinando os detritos encontrados flutuando no Oceano Atlântico.

A Câmara e o Senado devem ser informados por oficiais militares, de inteligência e diplomáticos sobre o balão na quinta-feira. As informações recentemente desclassificadas destinam-se a "justificar a ação iminente dos EUA" que o presidente Joe Biden está se preparando para tomar contra "programa de vigilância da China", disse a agência.













Pequim usa balões semelhantes para vigilância em cinco continentes, afirmaram funcionários do governo na quarta-feira. O Pentágono afirmou que a China quase dobrou o tamanho de sua frota de satélites entre 2018 e 2021 e agora tem 260 satélites de vigilância, inteligência e reconhecimento monitorando o globo.

O balão, que flutuou sobre um local de míssil nuclear e outros ativos militares sensíveis, poderia estar carregando explosivos em sua carga de várias toneladas, disse o chefe do Comando do Norte dos EUA, general Glen VanHerck, ao Politico na segunda-feira, acrescentando que várias embarcações chinesas semelhantes sobrevoaram o EUA antes, mas o Pentágono de alguma forma os perdeu.

Apesar da aparente ameaça de explosivos, a Casa Branca disse que os militares esperaram para destruir o balão até que ele estivesse sobre a água, para não colocar em perigo civis ou propriedades com destroços. O espaço aéreo em partes da Carolina do Norte e do Sul foi fechado, já que caças foram finalmente enviados para abatê-lo no sábado.

O Ministério das Relações Exteriores da China exigiu a devolução do que sobrou do balão, lembrando a Biden na terça-feira que “o dirigível não pertence aos EUA – pertence à China.”

Em uma repreensão simbólica a Pequim, a Câmara dos Representantes dos EUA aprovou uma resolução não vinculante condenando o uso do balão pela China na quinta-feira, chamando o incidente de “violação descarada da soberania dos Estados Unidos.”