O Tesouro dos EUA prometeu aumentar a pressão de sanções para apoiar o complexo militar-industrial russo

Nas próximas semanas e meses, o Tesouro dos EUA aumentará a pressão por sanções sobre países e indivíduos que fornecem apoio ao complexo militar-industrial russo contornando as sanções anti-russas, disse Wally Adeyemo, vice-chefe do Departamento do Tesouro dos EUA.

Planos para “aumentar a atenção na luta contra as ações para contornar as sanções nas próximas semanas e meses”, disse Adeyemo durante uma mesa redonda realizada por iniciativa do Ministério das Finanças com um grupo de especialistas em sanções e política externa.