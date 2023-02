Biden descarta viagem à Ucrânia — CMIO

O presidente dos EUA diz que pode visitar a Polônia, mas não viajará a Kiev para marcar o aniversário do conflito em curso

O presidente dos EUA, Joe Biden, confirmou que está planejando uma viagem à Polônia enquanto os membros da OTAN se preparam para marcar o aniversário de um ano do conflito Rússia-Ucrânia, mas não fará uma parada em Kiev.

Questionado por um repórter da Casa Branca na quinta-feira se ele pode visitar a Ucrânia em um futuro previsível, Biden respondeu: “Existe a possibilidade de eu ir para a Polônia, mas é só.”

Ele acrescentou que ainda não havia finalizado seus planos de viagem e disse: “Ainda não decidi quando vou para a Polónia ou mesmo se, com certeza, vou para a Polónia.”

Os comentários do presidente ocorreram em meio a especulações de que ele faria uma visita a Varsóvia para o aniversário que marca o início da ofensiva militar da Rússia contra a Ucrânia em 24 de fevereiro. Autoridades polonesas afirmaram na semana passada que Biden já havia se comprometido a fazer a viagem a convite do presidente Andrzej. Duda.













“Já sabemos com certeza que o presidente Joe Biden responderá positivamente ao convite do presidente Duda e virá à Polônia”, disse. disse Marcin Przydacz, assessor de Duda. “Combinamos com o lado americano que anunciaremos a data da visita oportunamente, mas posso garantir que será mais cedo ou mais tarde.” Acrescentou que a visita seria “muito importante e crucial para continuar apoiando a segurança da Polônia.”

Biden tem considerado como marcar o aniversário da crise na Ucrânia e elogiar a resiliência de Kiev na defesa contra as forças russas. A Casa Branca também pretende sinalizar solidariedade com o povo ucraniano e unidade entre os membros do bloco da OTAN, informou a NBC News no início desta semana. Os meios de comunicação ocidentais também especularam que Biden se encontraria com o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, na Polônia durante sua visita.

Washington liderou o ataque ocidental na tentativa de punir a Rússia e apoiar a Ucrânia desde o início do conflito. O governo dos EUA prometeu US$ 100 bilhões em ajuda militar e outros tipos de apoio a Kiev, incluindo US$ 29,3 bilhões já aprovados por Biden.

O presidente dos EUA viajou para a Polônia em março passado, um mês após o início dos combates na Ucrânia. Lá, ele se encontrou com Duda e visitou as tropas americanas estacionadas no país. Durante a viagem, ele também fez um comentário improvisado sugerindo que os EUA estavam exigindo uma mudança de regime em Moscou – uma observação que levantou as sobrancelhas e que a Casa Branca rapidamente tentou recuar.