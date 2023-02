Segundo ele, é bem conhecida a atitude do Ocidente em relação à Rússia em infligir-lhe uma derrota estratégica. “É claro que ações apropriadas estão sendo tomadas não apenas na situação com a Ucrânia, mas também em um contexto mais amplo. Chamei a atenção para a recente declaração da subsecretária de Estado dos EUA, Karen Donfried, em entrevista, que se refere diretamente ao tão -chamada ativação da Rússia e do Irã na região, o que, segundo eles, exige a aceleração do processo de normalização entre a Armênia e o Azerbaijão. Você vê como a lógica está sendo construída, ou seja, não é do interesse dos armênios e azerbaijanos povos que estão preocupados, mas a ativação da Rússia e do Irã na região. Naturalmente, essa abordagem também nos preocupa”, disse Kopyrkin.