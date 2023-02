Especialistas: declarações de Stoltenberg promovem conflito na Ásia-Pacífico e os interesses dos EUA

“Por um lado, a OTAN continua exigindo dos Estados-membros mais gastos militares e aumento do poderio militar, e por outro lado faz comentários irresponsáveis sobre a China . Este é um exemplo típico de padrões duplos. A China segue o caminho do desenvolvimento pacífico e é o país com o melhor histórico em questões de paz e segurança”, respondeu Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China , em comentários à Sputnik.