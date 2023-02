Igreja da Inglaterra abençoará uniões civis gays – CMIO

A igreja emitiu recentemente um pedido de desculpas às pessoas LGBTQ pela ‘resposta hostil e homofóbica’ que uma vez lhes deu

A Igreja da Inglaterra oferecerá bênçãos às uniões civis entre pessoas do mesmo sexo depois que seu Sínodo Geral votou a favor da medida, anunciaram seus dois líderes, os arcebispos de Canterbury e York, na quinta-feira.

“Pela primeira vez, a Igreja da Inglaterra receberá publicamente, sem reservas e com alegria, casais do mesmo sexo na igreja”, disseram os arcebispos em um comunicado, admitindo que “a igreja continua a ter profundas divergências sobre essas questões.” Eles insistiam que a Igreja era “comprometido em respeitar” aqueles “para quem isso vai longe demais.”

O órgão debateu por mais de oito horas a medida, inicialmente apresentada no mês passado, antes de chegar a sua decisão, com 250 votos a favor e 181 contra. Uma emenda enfatizando que a mudança não representa uma divergência da doutrina existente da Igreja, que não permite o casamento entre pessoas do mesmo sexo, foi adicionada durante o processo.

O arcebispo de York, Stephen Cottrell, enfatizou que “ninguém tem que oferecer esses serviços e ninguém ficará em desvantagem se não o fizer”, de acordo com a BBC.













Os bispos anunciaram o resultado com um pedido de propostas para bênçãos do mesmo sexo, que serão descritas em uma publicação intitulada ‘Orações de amor e fé’ a ser publicada pela Câmara dos Bispos ainda este ano, após algumas edições. Seu uso será monitorado pelos próximos cinco anos, disse a Igreja. Casais do mesmo sexo ainda não poderão se casar na igreja, o que incomoda aqueles que esperam igualdade total sob a lei religiosa.

O compromisso do Sínodo “fica aquém do que acreditamos ser o único resultado para a inclusão radical – casamento igual para todas as pessoas”, disse o presidente da Campanha da Igreja para o Casamento Igualitário, Nigel Pietroni, ao The Guardian.

O Conselho Evangélico lamentou que a Igreja tenha rejeitado sua “compreensão histórica e bíblica do sexo e do casamento”, argumentando que a votação tinha “nada resolveu e serviu apenas para aprofundar as divisões.” A Global South Fellowship of Anglican Churches também espetou o arcebispo de Canterbury, Justin Welby, e questionou seu “aptidão para liderar.”

A Igreja da Inglaterra publicou no mês passado um pedido formal de desculpas à comunidade LGBTQ por sua anterior “resposta hostil e homofóbica” para casais do mesmo sexo, dizendo que se arrepende pelo “vergonhoso” comportamento.

A líder da Câmara dos Comuns, Penny Mordaunt, escreveu aos bispos no mês passado pedindo “paróquias e clérigos para realizar casamentos para casais do mesmo sexo ou, no mínimo, autorizar bênçãos.”