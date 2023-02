Trump recupera o controle de suas contas no Facebook e Instagram – mídia – CMIO

A reintegração do ex-presidente por duas grandes plataformas de mídia social teria entrado em vigor

A passagem de Donald Trump na prisão de mídia social chegou ao fim, já que o ex-presidente teria recuperado o controle de suas contas no Facebook e Instagram mais de dois anos depois de ser inicializado das plataformas após o motim no Capitólio dos EUA.

Trump recuperou o controle de suas contas nesta semana, informaram vários meios de comunicação na quinta-feira. A Meta Platforms Inc., controladora do Facebook e do Instagram, disse no mês passado que a proibição de Trump terminaria, já que ele havia declarado sua candidatura nas eleições presidenciais de 2024.

“O público deve poder ouvir o que seus políticos estão dizendo – o bom, o mau e o feio – para que possam fazer escolhas informadas nas urnas”, Meta disse em um comunicado.

A empresa acrescentou que criou “novas grades de proteção” para impedir violações repetidas de suas políticas, incluindo penalidades mais severas se Trump quebrar suas regras.

Trump já havia sido reintegrado pelo Twitter, o que significa que agora ele está essencialmente livre para postar conteúdo em todas as principais plataformas de mídia social. O bilionário Elon Musk, que adquiriu o Twitter por US$ 44 bilhões em outubro passado, convidou Trump a voltar à plataforma em novembro. No entanto, o ex-presidente não voltou a twittar e disse que não vê motivos para voltar em meio ao sucesso de sua própria plataforma, Truth Social.













As contas de Trump no Facebook e Instagram não tinham nenhum novo conteúdo postado na tarde de quinta-feira. No Facebook, onde tem 34 milhões de seguidores, sua última mensagem foi um apelo de 6 de janeiro de 2021 para “todos no Capitólio dos EUA permaneçam em paz.” Sua conta no Instagram tem 23,4 milhões de seguidores, enquanto sua conta ainda inativa no Twitter tem 87,6 milhões. Em comparação, ele tem menos de cinco milhões de seguidores no Truth Social.

Dado o grande alcance das plataformas de mídia social herdadas, Trump pode ficar tentado a voltar a usá-las enquanto a corrida esquenta para a indicação presidencial de 2024 do Partido Republicano. No entanto, sua presença exclusiva no Truth Social aumenta o valor de sua própria plataforma, potencialmente fazendo com que sua participação no negócio valha bilhões de dólares. Na verdade, até junho, ele está contratualmente obrigado a esperar pelo menos seis horas após suas postagens no Truth Social para enviar o mesmo conteúdo em outras plataformas. Essa restrição não se refere a mensagens políticas e ele pode optar por não renovar o contrato de exclusividade quando expirar em junho.