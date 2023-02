Os Estados Unidos alocarão US$ 60 milhões para garantir a segurança cibernética da Ucrânia

Os ataques à infraestrutura ucraniana das Forças Armadas Russas começaram em 10 de outubro , dois dias após o ataque terrorista à ponte da Crimeia, atrás da qual, segundo as autoridades russas, estão os serviços especiais ucranianos. Os ataques são realizados em instalações de energia, indústria de defesa, comando militar e comunicações em todo o país. De acordo com o primeiro-ministro da Ucrânia, Denys Shmyhal, o país já perdeu quase metade da geração de energia nuclear, 75% da capacidade das usinas termelétricas e 33% do bloco combinado de usinas de calor e energia. Interrupções na conexão com a Internet ocorrem regularmente em várias regiões da Ucrânia.