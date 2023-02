Rússia encontra alternativa às turbinas da Siemens — CMIO

Peças projetadas pelo Irã substituirão equipamentos alemães em usinas hidrelétricas depois que sanções interromperam as operações no ano passado

A Rússia começou a produzir peças projetadas pelo Irã para substituir as turbinas da Siemens em suas usinas hidrelétricas depois que as sanções impediram a manutenção de equipamentos fabricados na Alemanha no ano passado.

As unidades de turbina a gás MGT-70 são cópias do hardware da Siemens, desenvolvidas pela República Islâmica. O país obteve uma licença para sua montagem e produção localizada antes que uma recente onda de sanções anti-Irã entrasse em vigor.

Atualmente, a Rússia pode produzir internamente turbinas pequenas e médias, mas dispositivos com grande capacidade entre 100MW e 120MW foram produzidos em uma fábrica de montagem da Siemens na Rússia.

As turbinas iranianas poderiam potencialmente substituir equipamentos produzidos pela gigante industrial alemã, que interrompeu as operações na Rússia no ano passado devido a sanções.

Essas medidas atingiram os laços industriais entre a Rússia e seus fornecedores de equipamentos ocidentais. No ano passado, a gigante estatal de energia Gazprom teve que reduzir gradualmente as entregas de gás para a Europa através do gasoduto Nord Stream 1 devido a problemas técnicos relacionados à manutenção das turbinas.

Fabricadas pela Siemens, as turbinas precisavam de manutenção regular na fábrica da empresa em Montreal, no Canadá, onde ficaram paralisadas devido às sanções de Ottawa ao setor de energia da Rússia. A pedido da Alemanha, que temia falta de gás caso o gasoduto fosse fechado, o Canadá isentou as turbinas das restrições. Eles foram autorizados a serem enviados para a Alemanha com posterior entrega para a Rússia. No entanto, a Gazprom recusou-se a aceitá-los de volta sem uma garantia legal de que poderiam ser reparados no futuro.

