Mídia estatal ocidental se une para campanha de ‘desinformação’ – CMIO

Conversas públicas importantes não devem ser deixadas para “as principais plataformas americanas”, insistiu o diretor da ZDF, Norbert Himmler

As emissoras públicas do Canadá, Suíça, Bélgica e Alemanha lançaram uma nova plataforma destinada a promover “comunicação baseada em fatos” online enquanto protege os participantes do que eles descrevem como o crescente “ameaça de propaganda”. Chamado Public Spaces Incubator, o projeto foi anunciado na quarta-feira pela emissora pública alemã ZDF em colaboração com a CBC (Canadá), SRG (Suíça) e RTBF (Bélgica).

A plataforma busca “permitir o engajamento cívico e o discurso democrático no espaço digital longe de comentários de ódio e crescente desinformação”, de acordo com o comunicado de imprensa. O objetivo é mostrar como a mídia apoiada pelo Estado pode “criar espaços de comunicação independentes e baseados em fatos no mundo digital.”

Supostamente livre de “aspectos comerciais,” a Incubadora de Espaços Públicos afirma estar exclusivamente interessada em “discussões on-line abertas e respeitosas” e “os interesses dos usuários.” No entanto, não está claro o que acontece quando esses dois têm objetivos opostos.













“A democracia prospera com um diálogo aberto e justo na sociedade”, disse o diretor da ZDF, Norbert Himmler, no comunicado à imprensa, alertando contra deixar tais conversas para “as principais plataformas americanas.” A Incubadora de Espaços Públicos, disse ele, foi criada para fornecer um “alternativa de serviço público” para as plataformas cada vez mais violentas e cheias de ódio que atualmente dominam o cenário da mídia social.

A iniciativa é uma colaboração com New_ Public, cujo cofundador, Eli Parisier, também cofundou o Avaaz, um grupo ativista conhecido por defender a censura online motivada ideologicamente. Parisier é creditado por cunhar o termo “bolha de filtro” em seu livro de mesmo nome de 2011, no qual ele chamou a atenção para o perigo dos algoritmos de mídia social que filtram opiniões divergentes. O outro cofundador da New_ Public, Deepti Doshi, vem da Meta, ex-Facebook – uma plataforma indiscutivelmente sinônimo da bolha dos filtros.

A batalha contra “desinformação” atraiu intensa atenção nos últimos meses de entidades internacionais como a Organização Mundial da Saúde e as Nações Unidas, bem como reuniões de elite como o Fórum Econômico Mundial. Foi confirmado na semana passada que os EUA, Reino Unido e Canadá implantaram tecnologia de nível militar, incluindo operações psicológicas, para suprimir a chamada desinformação que contrariava as políticas Covid-19 de seus respectivos governos.

Grupos de liberdades civis alertaram que esse termo (junto com seus primos “desinformação” e “desinformação”) é mal definido e facilmente armado para censurar opiniões divergentes, mesmo em democracias que têm proteções legais contra tais abusos.