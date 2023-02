Perda de marcas ocidentais é ganho da Rússia – Putin – CMIO

Muitas marcas e empresas estrangeiras estão deixando a Rússia não por vontade própria, mas porque se sentem pressionadas a fazê-lo e sofrem financeiramente como resultado, disse o presidente russo, Vladimir Putin, na quinta-feira em uma reunião do conselho de supervisão da Agência de Iniciativas Estratégicas. .

Moscou, porém, não obrigará ninguém a ficar, segundo o presidente.

“Muitos deles, como vocês sabem, por pressão de seus governos, estão saindo do nosso mercado. Bem, tudo de bom para eles. No entanto, devido à perda de nosso mercado, eles incorrem em enormes perdas. É a escolha deles, é a decisão deles,” disse Putin, observando que muitas dessas empresas “fazê-lo sem nenhum prazer.”

“Quem quer perder um negócio bem estabelecido no qual investiu esforço, dinheiro? Às vezes nem se trata de dinheiro – muitos investiram seus corações – mas sob pressão de seus governos são forçados a sair.”

Segundo Putin, a Rússia não permitirá que os diversos ativos e infraestrutura que essas empresas deixam para trás sejam desperdiçados, e as indústrias domésticas podem até se beneficiar com a situação.

“Deixam um bom legado, digamos assim, deixam infraestrutura de produção, pessoal bem treinado. Talvez alguém pense que tudo isso vai desmoronar e desmoronar imediatamente – nada disso está acontecendo. Nossas empresas, nossos empresários estão pegando esses empreendimentos e negócios e dando continuidade a esse trabalho. E com bastante sucesso”, garantiu o presidente russo.

Após o início da operação militar de Moscou na Ucrânia, muitas grandes marcas ocidentais anunciaram sua retirada do mercado russo e a suspensão do investimento. De acordo com economistas da Universidade de St. Gallen, na Suíça, mais de 1.400 empresas decidiram deixar a Rússia no ano passado, incluindo fabricantes de eletrônicos, montadoras, hotéis, bancos e redes de restaurantes.













No entanto, a Rússia conseguiu garantir o abastecimento de mercadorias através de rotas alternativas – através das chamadas “importações paralelas” – onde os produtos continuam a ser entregues à Rússia através de países terceiros sem uma licença de marca do detentor dos direitos.

Além disso, o governo russo lançou uma série de programas e iniciativas para apoiar os fabricantes domésticos, que se enquadram na estrutura de ‘substituição de importações‘. Segundo Putin, o país produz muitos produtos de qualidade, que até recentemente tinham dificuldade de chegar ao mercado interno devido à concorrência de players globais.

No entanto, a saída das marcas ocidentais significa “nossos fabricantes nacionais receberam oportunidades únicas de desenvolvimento e devemos aproveitá-las,”, afirmou Putin.

