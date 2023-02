Rússia descartará euro do fundo de dias chuvosos – Ministério das Finanças – CMIO

A participação do euro no Fundo Nacional de Riqueza da Rússia (NWF) será reduzida a zero em 2023, à medida que Moscou reduzir ainda mais sua exposição às moedas de nações “hostis”, revelou o vice-ministro das Finanças, Vladimir Kolychev.

“Isto [the euro] definitivamente será zerado este ano”, Kolychev disse a repórteres na quinta-feira ao responder a uma pergunta sobre o que aconteceria com os fundos em euros restantes nas contas do NWF.

O funcionário também acrescentou que o ministério irá gradualmente trazer a estrutura do NWF de acordo com os novos padrões de forma que apenas rublos, yuans chineses e ouro permaneçam lá.

O ministério publicou anteriormente uma nova estrutura regulatória para os ativos do NWF, que exclui completamente a possibilidade de investir em dólares americanos e estabelece participações flexíveis de outros ativos. Sob os novos termos, a participação máxima do yuan e do ouro no NWF foi duplicada, para 60% e 40%, respectivamente. Enquanto isso, os saldos em libra esterlina e iene japonês foram reduzidos a zero.

O NWF, que acumula receitas das exportações de petróleo, foi criado para apoiar o sistema nacional de pensões e para ajudar a cobrir os défices orçamentais quando necessário. Os ativos do fundo somavam US$ 155,3 bilhões em 1º de fevereiro.

