Mídia: Biden pedirá ao Congresso o maior orçamento de defesa da história

Segundo ela, o orçamento incluirá, entre outras coisas, o custo de reabastecer os arsenais do país, que foram significativamente reduzidos devido à ajuda militar fornecida regularmente à Ucrânia. Segundo o jornal, o Governo está “muito perto” de decidir o montante final do orçamento, que deverá constar do pedido de orçamento global para o próximo ano fiscal e apresentado em Março