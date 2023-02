FBI cancela alvos de ‘católicos radical-tradicionalistas’ – mídia – CMIO

A principal aplicação da lei dos EUA desmentiu um relatório de um de seus escritórios de campo que vinculava a religião ao extremismo violento

Um relatório de inteligência do FBI sugerindo que “católicos radical-tradicionalistas” deveriam ser apontados como potencialmente violentos, os extremistas da supremacia branca teriam sido rejeitados pela agência, que disse estar investigando como o controverso memorando surgiu.

O relatório “não atende aos padrões exigentes do FBI”, a agência disse à Fox News e outros meios de comunicação em um comunicado. “Ao saber do documento, a sede do FBI rapidamente começou a tomar medidas para remover o documento dos sistemas do FBI e conduzir uma revisão da base do documento.”

O FBI, que normalmente não comenta relatórios internos de inteligência, abordou o memorando sobre os católicos romanos depois que um denunciante o publicou esta semana, provocando protestos públicos. O relatório foi datado de 23 de janeiro e se originou com um analista de inteligência no escritório de campo do FBI em Richmond, Virgínia.













O agente do FBI Kyle Seraphin, o denunciante, disse que a agência aparentemente acredita que a supremacia branca “encontrou um lar” entre os católicos que preferem a missa em latim. Ele argumentou que atacar os católicos levará a campanhas semelhantes contra outras denominações cristãs, violando um princípio do FBI que proíbe a abertura de casos ou a emissão de relatórios com base em atividades protegidas constitucionalmente.

“Eles estão cruzando uma linha da qual muitos americanos se encontrarão do lado errado pela primeira vez na história”, disse. disse Seraphin. “É assim que um FBI politizado se parece.”

As fontes citadas no relatório de inteligência incluíam o Southern Poverty Law Center (SPLC), um grupo de defesa desacreditado que rotulou várias organizações cristãs e antiaborto como “grupos de ódio”, e um artigo da revista Atlantic que afirmava que o rosário havia se tornado um “símbolo extremista”. O SPLC alegou que os católicos tradicionalistas eram “o maior grupo único de anti-semitas sérios na América.” O memorando do FBI aconselhou a agência a se infiltrar em grupos católicos, que, segundo ele, corriam o risco de serem usados ​​por supremacistas brancos para promover a violência.

A controvérsia surge no momento em que os republicanos do Congresso se preparam para investigar a “armamento” do governo federal contra cristãos e ativistas antiaborto. Os conservadores levantaram a questão depois que o FBI prendeu dezenas de defensores do aborto e supostamente fez pouco esforço para investigar os quase 100 ataques contra centros de recursos para gestantes e igrejas nos EUA no ano passado.

O relatório de inteligência pedia “divulgação” às igrejas católicas tradicionalistas para mitigar a ameaça do extremismo. “Este documento parece estar abrindo uma porta para que os tipos de inteligência esquerdistas possam desabafar sua insatisfação com a Igreja Católica – mas eventualmente com todos os cristãos – lutando contra o aborto,” disse Seraphin.