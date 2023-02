A inflação alemã acelera — CMIO

A taxa de inflação da Alemanha subiu 8,7% no ano em janeiro e 1,0% no mês, disse o Departamento Federal de Estatística (Destatis) em um comunicado à imprensa na quinta-feira.

De acordo com os dados preliminares, os preços ao consumidor, harmonizados para comparação com outros países da União Européia, subiram 9,2% abaixo do esperado em relação ao ano anterior. Na comparação com dezembro, os preços subiram 0,5%, disse o Destatis.

Os analistas esperavam que os dados harmonizados crescessem 10,0% na base anual e aumentassem 1,2% no mês anterior, segundo a Reuters.

“Como o núcleo da inflação permanecerá alto em 2023, uma redução fundamental da inflação não está à vista”, disse. disse o economista-chefe do Hauck Aufhaeuser Lampe Privatbank, Alexander Krueger, à mídia.

A maior economia da UE sofreu com uma inflação recorde no ano passado devido a um aumento nos preços da energia provocado por uma queda nas entregas de gás da Rússia em meio às sanções relacionadas à Ucrânia. Problemas com a manutenção do oleoduto e, em seguida, a sabotagem dos oleodutos Nord Stream exacerbaram ainda mais os suprimentos escassos. No mês passado, o ministro da Economia, Robert Habeck, disse que a economia alemã evitaria um declínio acentuado, mas que entraria em uma recessão técnica.

