EUA se recusam a considerar alívio de sanções para a Coreia do Norte – CMIO

Washington acusou a RPDC de “provocação após provocação” enquanto a exortava a abandonar seu arsenal nuclear

Os Estados Unidos não buscarão diálogo com a Coreia do Norte nem revogarão pesadas sanções impostas ao país, a menos que Pyongyang cesse as alegadas “provocações”, disse o Departamento de Estado, prometendo continuar as penalidades indefinidamente.

Falando a repórteres na quinta-feira, o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, foi questionado se Washington deveria aliviar suas sanções contra a RPDC e interromper os exercícios militares conjuntos com o Sul para “conversar com a Coreia do Norte.”

“Temos uma oferta em cima da mesa para o diálogo com a RPDC agora. Esta é uma oferta que a RPDC poderia ter aceitado ao longo de quase dois anos, e até agora optou por não fazê-lo”, afirmou. ele disse. “Em vez disso, a RPDC se envolveu em provocação após provocação, cada uma das quais representa uma ameaça à paz e segurança internacionais na região e potencialmente além”.

Embora Price não tenha entrado em detalhes sobre a oferta feita às autoridades norte-coreanas, durante a mesma coletiva de imprensa ele disse que os EUA continuam buscando “a completa desnuclearização da Península Coreana”, ecoando uma meta estabelecida por várias gestões anteriores.













“Gostaríamos de ver a RPDC engajada no diálogo. Mas até e a menos que isso aconteça, nossa abordagem permanecerá a mesma ”, disse ele, acrescentando que os EUA continuariam a “coordenar de perto” com forças aliadas na região.

Pyongyang denunciou repetidamente exercícios militares conjuntos entre os EUA, a Coreia do Sul e, às vezes, o Japão, dizendo que são efetivamente ensaios para um ataque ao Norte. Price, no entanto, insistiu que os exercícios envolveram “manobras defensivas” apenas, argumentando que são necessários para demonstrar que a segurança dos aliados “permanece rígido”.

O porta-voz do Departamento de Estado também mencionou brevemente um grande desfile militar realizado na capital norte-coreana na quarta-feira, chamando o evento de um “exercício de propaganda” depois de afirmar que não comentaria. O desfile exibiu um arsenal de equipamentos militares, incluindo o recém-desenvolvido míssil balístico intercontinental (ICBM) Hwasong-17 de Pyongyang. De acordo com Ankit Panda, do Carnegie Endowment for International Peace, com sede nos Estados Unidos, o desfile contou com mais lançadores de ICBM do que nunca.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Coreia do Sul testará foguete de ‘alta potência’ – mídia

O desfile destacou as crescentes tensões militares na região após um 2022 altamente controverso, que viu um número recorde de testes de armas norte-coreanos e uma enxurrada de exercícios conjuntos dos EUA, Coreia do Sul e Japão, incluindo o maior exercício aéreo já realizado entre Seul e Washington.

Os Estados Unidos mantêm várias camadas de pesadas sanções contra Pyongyang, impondo outra rodada de penalidades em dezembro passado, quando o conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, disse que a Casa Branca estava “comprometidos a usar pressão e diplomacia para convencer a Coreia do Norte a desistir de seu arsenal nuclear.” Pyongyang insistiu que suas armas são necessárias para repelir um possível ataque dos EUA e seus parceiros, mas diz que são apenas para fins defensivos.