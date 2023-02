Pence intimado na investigação de Trump – mídia – CMIO

Um procurador especial está investigando os supostos esforços do ex-presidente dos EUA para anular os resultados das eleições de 2020

O ex-vice-presidente dos EUA, Mike Pence, recebeu uma intimação de um procurador especial que supervisiona as investigações sobre Donald Trump, de acordo com relatórios. Entende-se que a investigação está focada no suposto envolvimento de Trump nos esforços para anular os resultados das eleições presidenciais de 2020, bem como nas circunstâncias que levaram ao motim mortal no Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021.

A ABC News citou fontes que alegaram que o advogado especial Jack Smith havia solicitado documentos e depoimentos de Pence. Isso ocorre após negociações prolongadas entre os promotores federais dos EUA e a equipe jurídica de Pence. Ele já havia resistido a pedidos para testemunhar antes de uma investigação liderada pelos democratas sobre o assunto.

Os porta-vozes de Pence e Smith recusaram pedidos de comentários sobre a intimação, de acordo com a ABC News. O descumprimento da convocação pode acarretar consequências jurídicas para o ex-vice-presidente.

No entanto, especula-se que a intimação pode provocar uma disputa sobre a doutrina legal de privilégio executivo que rege a comunicação presidencial.













Pence se recusou a atender a supostos pedidos de Trump para rejeitar as certificações do Colégio Eleitoral em 6 de janeiro de 2021, quando supervisionou uma sessão conjunta do Congresso para confirmar a vitória de Joe Biden. A sessão foi posteriormente adiada após tumultos ao redor e dentro do prédio do governo, durante os quais vários manifestantes obtiveram acesso à Câmara.

Os democratas alegaram que os manifestantes foram estimulados pelos comentários de Trump antes de 6 de janeiro. Alguns dos envolvidos na agitação foram registrados pedindo que Pence fosse “enforcado” durante o distúrbio.

Trump há muito afirma que houve fraude eleitoral substancial nas eleições de 2020, embora as investigações tenham falhado em validar suas alegações. A intimação relatada por Pence representa uma escalada em uma investigação sobre os distúrbios do Capitólio, que foi assumida pelo procurador especial em novembro.

Pence está considerando concorrer à indicação republicana para presidente em 2024, uma medida que o colocaria em rota de colisão com Trump, que anunciou sua candidatura no ano passado. O procurador especial também está conduzindo uma investigação simultânea sobre o suposto manuseio incorreto de documentos classificados por Trump em sua casa em Mar-a-Lago, na Flórida.