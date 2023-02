Índia e Rússia reforçam laços energéticos — CMIO

Nova Délhi insistiu em seguir uma política independente, resistindo à pressão ocidental para aderir às sanções contra Moscou

Os principais executivos das principais empresas de energia russas estão participando da cúpula da Semana de Energia da Índia esta semana, enquanto Moscou e Nova Délhi prometem fortalecer seus laços de energia e expandir a cooperação econômica.

O terceiro maior importador de petróleo do mundo, a Índia, começou a aumentar as compras de energia russa depois que as sanções ocidentais forçaram Moscou a oferecer descontos em suas exportações em um esforço para encontrar novos compradores.

Ao longo do último ano, Nova Deli cresceu de um comprador marginal de petróleo russo para se tornar o maior consumidor de Moscou. Mesmo após o embargo da UE às exportações de petróleo bruto e a imposição de um teto de preço, a Índia continuou a comprar grandes volumes de recursos energéticos russos. Somente em dezembro, Moscou forneceu um recorde de 1,17 milhão de barris de petróleo por dia para a Índia.

Falando na cúpula, o CEO da petrolífera russa Rosneft, Igor Sechin, disse que o preço do petróleo da mistura dos Urais não seria mais definido na Europa e que a Ásia agora era o maior mercado para o petróleo bruto russo.

“Se o petróleo russo não entrar no mercado europeu, não haverá preço de referência. Os preços de referência serão formados onde os volumes de petróleo realmente vão”, Sechin apontou.













A Índia começou a importar uma variedade maior de petróleo bruto russo, incluindo os graus árticos menos conhecidos. As autoridades do país disseram repetidamente que Nova Délhi continuará a seguir uma política independente e está buscando laços energéticos estáveis ​​com a Rússia, acrescentando que “petróleo não carrega estigma” de qualquer país.

“Hoje nos sentimos confiantes de que seremos capazes de usar nosso mercado para adquirir de onde for necessário, de onde conseguirmos condições vantajosas”, disse o ministro do Petróleo da Índia, Hardeep Singh Puri.

Em mais um sinal de maior cooperação energética entre os países, o CEO da maior produtora independente de gás da Rússia, Novatek, Leonid Mikhelson, anunciou que sua empresa está em negociações com a Índia sobre contratos de longo prazo para fornecimento de gás natural liquefeito (GNL).

Ele também revelou que os lados estavam considerando liquidar os pagamentos de fornecimento de GNL em moedas nacionais – rúpias ou rublos – ignorando as transações em dólares americanos.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT