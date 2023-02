Número de mortos em terremoto na Turquia sobe para 16.170

Um terremoto de magnitude 7,7 ocorreu na província turca de Kahramanmaras no início da manhã de 6 de fevereiro . Segundo o presidente Recep Tayyip Erdogan, tornou-se o mais forte desde 1939. Mais tarde, os especialistas registraram três dezenas de tremores secundários e, no meio do dia, um novo terremoto poderoso. Os tremores foram sentidos no centro do país nos dias seguintes.