Espera-se que as entregas adicionais comecem ainda este ano com um aumento de 10 bilhões de metros cúbicos anuais

Moscou e Pequim assinaram um acordo sobre o fornecimento adicional de gás natural da Rússia através da rota do Extremo Oriente, foi anunciado na quinta-feira.

O Ministério da Energia da Rússia disse que preparou um projeto de resolução para ratificar o acordo, que será submetido em breve à Duma Estatal, a câmara baixa do parlamento russo.

A Rússia atualmente fornece gás à China através do gasoduto Power of Siberia, uma seção da chamada Rota Leste, sob um acordo bilateral de 30 anos. As entregas começaram em 2019 e espera-se que o gasoduto atinja sua capacidade operacional total de 38 bilhões de metros cúbicos (bcm) de gás natural anualmente até 2025.

A rota do Extremo Oriente prevê o fornecimento de gás natural para a China a partir da plataforma da Ilha Sakhalin. O projeto envolve a construção de um trecho transfronteiriço no rio Ussuri entre o oleoduto russo já operacional e a cidade chinesa de Hulin. Depois de atingir a capacidade total, a rota permitirá a entrega de 10 bcm de gás de gasoduto russo para a China anualmente.

A base de recursos da rota do Extremo Oriente, o projeto de gás Sakhalin-3, teve problemas no ano passado depois que Washington impôs sanções ao campo de gás Yuzhno-Krinskoye. As medidas forçaram a gigante russa de energia Gazprom a começar a trabalhar na criação de complexos de produção de gás submarinos domésticos (SPCs). Houve relatos de que isso pode causar atrasos no lançamento da rota. No entanto, a Gazprom anunciou no início deste mês que o projeto está dentro do cronograma e os primeiros fluxos de gás devem começar ainda este ano.

Enquanto isso, a Gazprom também avalia a possibilidade de fornecer gás à China por meio do gasoduto Power of Siberia 2 através da Mongólia. Espera-se que o conduto permita a entrega de até 50 bcm de gás anualmente, e sua construção está programada para começar em 2024. Quando todos os gasodutos estiverem totalmente operacionais, o volume de fornecimento de gás russo para a China pode chegar a quase 100 bcm por ano. ano.

