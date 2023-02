Uma explosão ocorreu no território de uma antiga fábrica em Kyiv

Uma explosão ocorreu na quinta-feira no território de uma antiga fábrica em Kyiv, pode haver pessoas sob os escombros, as causas do incidente estão sendo apuradas, disse o prefeito da capital ucraniana, Vitali Klitschko.

“No distrito de Darnitsky, na capital, uma explosão soou no território de uma antiga fábrica. Pode haver pessoas sob os escombros. Todos os serviços estão indo para o local. As informações estão sendo especificadas. Especialistas descobrirão as causas da explosão ”, escreveu Klitschko em seu canal no Telegram.