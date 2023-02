Moscou critica ‘histeria’ dos EUA sobre balão chinês – CMIO

Washington vai “demonizar” qualquer um que não “dançar conforme sua música”, disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia

A reação dos Estados Unidos ao balão de ar chinês foi “impulsivo” e exagerado, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, na terça-feira. Os EUA derrubaram o que chamaram de “balão espião” na semana passada, embora a China insista que foi apenas um dispositivo meteorológico.

“Presumimos que as explicações do lado chinês sobre [the incident] são suficientes e claros”, Zakharova disse em um briefing na terça-feira.

Ela acrescentou que a resposta de Pequim neste “situação não trivial” era “responsável” em contraste com a resposta sensacionalista do governo e da mídia dos EUA.

“A reação impulsiva de Washington e da mídia americana não pode ser descrita como outra coisa senão histérica.” ela disse, acrescentando que os EUA continuam a usar “razões inventadas, ou nenhuma, a fim de caluniar e demonizar os países que se recusam a dançar conforme sua música.”













Um dirigível não tripulado chinês foi flagrado voando sobre o Alasca, partes do Canadá e depois sobre os Estados Unidos continentais na semana passada. Na quinta-feira, o Pentágono disse que era “certamente lançado pela China” com o objetivo de coletar informações, com a mídia chamando isso de “balão espião”. O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, adiou indefinidamente sua visita planejada à China na sexta-feira.

Blinken chamou a situação “uma clara violação da soberania dos EUA e do direito internacional que prejudicou o propósito da viagem”, em um telefonema com o diretor do Escritório Central de Relações Exteriores da China, Wang Yi.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, disse no sábado que o incidente foi um “entrada não intencional” de um dirigível de pesquisa meteorológica civil causado por força maior. O diplomata afirmou que Pequim havia verificado e comunicado a natureza civil do balão ao lado americano. A porta-voz acrescentou que “Alguns políticos e meios de comunicação nos EUA exageraram [the incident] para atacar e difamar a China”.

No sábado, o Pentágono enviou um caça F-22 para “abater com segurança” o balão depois que ele flutuou sobre o Oceano Atlântico.