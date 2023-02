Euroclear começa a converter contas de rublos em euros – CMIO

A medida impedirá que investidores russos não sancionados acessem seus fundos bloqueados em depositários ocidentais

A Euroclear, a principal empresa de transações de valores mobiliários da UE, começou a converter saldos de rublos em euros na quarta-feira, sem o consentimento dos correntistas. A câmara de compensação com sede na Bélgica decidiu remover completamente o rublo russo como moeda de liquidação devido a sanções, limitando ainda mais o acesso dos investidores russos aos seus ativos congelados.

A Euroclear liquida negociações de valores mobiliários nas bolsas europeias e atua como depositária central de valores mobiliários para instituições financeiras que operam na Europa. A empresa encerrou as transações com o National Settlement Depository (NSD) da Rússia e bloqueou as contas do NSD em seu sistema após sanções contra a câmara de compensação russa em meados de 2022. A medida efetivamente tornou os russos incapazes de acessar seus ativos mantidos no Euroclear.

“O Euroclear Bank não está aceitando instruções de transferência de dinheiro em rublos (ou) quaisquer pagamentos recebidos em rublos, incluindo eventos de renda e resgate, em nossa conta fechada com o ING Bank, nosso correspondente em dinheiro em Moscou”, Euroclear disse na semana passada.

Na segunda-feira, a câmara de compensação acrescentou que era “excluindo todos os títulos denominados em rublos de todas as transações Triparty com efeito imediato e até novo aviso.”













No mês passado, investidores de países que a Rússia classificou como “hostil” vendeu bilhões de rublos no valor de Obrigações de Empréstimos Federais (OFZ), que são títulos de empréstimo com cupom emitidos pelo governo russo.

De acordo com uma fonte do mercado financeiro citada pela Reuters, a decisão do Euroclear de retirar os rublos pode dificultar ainda mais a “localizar” OFZs.

O NSD da Rússia vem tentando há meses obter licenças para a liberação de fundos russos de sistemas de compensação ocidentais. Em dezembro, os reguladores da Bélgica e Luxemburgo autorizaram a liberação de “certos fundos congelados e recursos econômicos” pertencentes a investidores russos não sancionados, concedendo uma licença geral ao NSD. Depois disso, o NSD e vários outros corretores russos solicitaram a liberação de fundos.

No entanto, especialistas dizem que as licenças não garantem que os investidores russos verão seu dinheiro em um futuro próximo, pois há incerteza em torno do procedimento para sua retirada.

