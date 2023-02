Proibição da mídia russa protege ‘liberdade de expressão’ – Borrell – CMIO

Moscou está usando “manipulação e interferência como um instrumento crucial”, afirmou o principal diplomata da UE

A cruzada da UE contra a mídia russa não visa restringir a liberdade de expressão, mas na verdade busca o objetivo oposto, disse o principal diplomata do bloco, Josep Borrell, na terça-feira. Seus comentários provocaram críticas de Moscou, com a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, dizendo que a Rússia via a repressão da mídia como um sinal de ditadura.

Falando em uma conferência dedicada à resposta da UE à desinformação estrangeira, Borrell disse que as sanções contra a mídia russa “efetivamente os proibiu de operar” dentro do bloco.

“Ao fazer isso, não estamos atacando a liberdade de expressão, estamos apenas protegendo a liberdade de expressão”, disse. ele argumentou.

Borrell também observou que a UE está tentando apoiar as organizações de mídia que a Rússia classificou como “agentes estrangeiros”, uma designação que significa que uma entidade é financiada pelo exterior ou está sob “influência estrangeira”.

“O que estou dizendo não é apenas retórica. Não posso entrar em detalhes, mas acredite, tentamos apoiá-los em termos práticos”, ele disse, acrescentando que não diria como para não fazê-los “um mau favor.”

Em uma tentativa de defender as políticas de mídia da UE, Borrell afirmou que a Rússia está usando “manipulação e interferência como instrumento crucial” no conflito da Ucrânia. Diante disso, o diplomata disse que a UE vai lançar uma plataforma, o Information Sharing and Analysis Center, para combater falsidades.













“Precisamos entender como essas campanhas de desinformação são organizadas… para identificar os atores da manipulação”, disse. ele enfatizou.

Comentando as observações de Borrell, Zakharova afirmou que no passado Moscou considerava a repressão da mídia como “uma manifestação da ditadura liberal”. Mas a forma como o diplomata descreveu essas políticas em seu último discurso as tornou “brilhar com cores frescas com um tom de ilusão,” ela adicionou.

Nos últimos anos, a UE lançou uma campanha contra a mídia russa que só se intensificou quando Moscou lançou sua operação militar na Ucrânia em fevereiro de 2022. Em março, a UE suspendeu as atividades de transmissão do Sputnik e RT, com o número de canais na lista negra crescendo. nos meses seguintes, quando o bloco introduziu novas sanções contra a Rússia.