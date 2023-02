Gigante de bens de consumo alerta para saída da Rússia – CMIO

A Unilever foi uma das primeiras grandes empresas ocidentais a restringir as operações em meio a sanções

A gigante multinacional britânica de bens de consumo Unilever pode ter que parar de fazer negócios na Rússia, disse a empresa em um comunicado de resultados na quinta-feira.

De acordo com o fabricante de produtos como sopas Knorr, sabonete Dove e detergente líquido Fairy, a mudança pode levar a uma perda de faturamento, lucros e uma baixa contábil dos ativos russos da empresa.

“Continuaremos a revisar e divulgar as implicações financeiras da [Russia-Ukraine] conflito… Embora os impactos potenciais permaneçam incertos, existe o risco de que as operações na Rússia não possam continuar”, dizia o comunicado.

Segundo o CEO Alan Jope, a Unilever ainda não iniciou baixas contábeis de seus negócios na Rússia, mas queria alertar os acionistas e reguladores sobre a possibilidade.

“Espero que possamos proteger as pessoas que temos no terreno por algum tempo. A guerra desencadeou a inflação na Rússia, que é o flagelo de uma economia. E os volumes em nossos negócios na Rússia caíram significativamente, em dois dígitos”, afirmou Jope em uma ligação para a mídia, conforme citado pela Reuters. Ele observou que “sair não é simples,” e que a empresa não deseja abandonar os cerca de 3.000 funcionários que atualmente emprega na Rússia.

A Unilever interrompeu as exportações para a Rússia e as importações do país em março do ano passado, logo após o início da operação militar de Moscou na Ucrânia. Também interrompeu investimentos, publicidade e outros projetos no país. No entanto, a empresa continuou a fornecer “alimentos vitais e produtos de higiene” produzido localmente para cidadãos russos, mas especificou que qualquer lucro dessas vendas permanecerá na Rússia.

Em 31 de dezembro, os ativos da Unilever na Rússia somavam cerca de US$ 968,6 milhões, incluindo quatro fábricas. Os negócios na Rússia contribuíram com 1,4% do faturamento total da Unilever e 2% de seu lucro líquido em 2022.

